В выходные исторический центр Самары будет перекрыт в честь празднования Дня города

В выходные в Самаре в связи с празднованием Дня города будет ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками от ОГИБДД) на следующих участках улиц:

— с 18:00 6 сентября до 06:00 8 сентября — по ул. Куйбышева от ул. Венцека до ул. Красноармейская, по ул. Ленинградская от ул. Степана Разина до ул. Куйбышева, по ул. Некрасовская от ул. Степана Разина до ул. Фрунзе, по ул. Льва Толстого от ул. Степана Разина до ул. Фрунзе;

— с 08:00 7 сентября до 24:00 8 сентября — по ул. Чапаевская от ул. от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевская;

— с 15:00 8 сентября до 24:00 8 сентября — по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская, по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская.

Также на территории города Самара будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств на следующих участках улиц:

— с 08:00 6 сентября до 06:00 8 сентября — по ул. Куйбышева от ул. Венцека до ул. Красноармейская, по ул. Ленинградская от ул. Степана Разина до ул. Куйбышева, по ул. Некрасовская от ул. Степана Разина до ул. Фрунзе, по ул. Льва Толстого от ул. Степана Разина до ул. Фрунзе;

— с 20:00 6 сентября до 24:00 8 сентября — по ул. Чапаевская от ул. от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевская;

— с 08:00 до 24:00 8 сентября — по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская, по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская.

Кроме того, с 18:00 6 сентября до 06:00 8 сентября, с 08:00 7 сентября до 24:00 8 сентября, с 15:00 8 сентября до 24:00 8 сентября движение автобусов маршрутов №№ 24, 37, 46, 47, 61, 92, 247, 261, 295, 297, 34, 207, 226 будет организовано по временной схеме.

Вместе с тем с 15:00 до 24:00 8 сентября по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе будет ограничено движение трамваев следующих маршрутов:

— № 3 "Ул. Чапаевская — Юнгородок";

— № 16 "Ул. Тухачевского — Железнодорожный вокзал — Ул. Чапаевская";

— № 20 "Ул. Фадеева — Ул. Чапаевская".

На период с 15:00 до 24:00 8 сентября движение этих трамваев будет осуществляться по ул. Венцека, ул. Галактионовская и далее согласно своим маршрутам.

Движение троллейбусов по маршрутам № 16 и № 6 временно отменят: с 18:00 6 сентября до 06:00 8 сентября.