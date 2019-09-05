Инспектор Тулин отбился от иска прокуратуры на 4,2 млн рублей

Кировский районный суд Самары отказал городской прокуратуре в удовлетворении иска к бывшему инспектору ГИБДД Алексею Тулину — надзорное ведомство заподозрило, что полицейский намеренно скрыл часть доходов, полученных преступным путем, и просило взыскать в доход государства те деньги, происхождение которых он не смог бы объяснить.

В итоге в суде камнем преткновения стали три сделки. Во-первых, продажа квартиры: Алексей Тулин утверждал, что продал свою квартиру на ул. Шверника брату и получил за нее по предварительному договору 1,5 млн руб. наличкой. До конца оформить сделку семейство не успело, так как инспектор ГИБДД оказался в СИЗО по подозрению в получении взятки щебнем. На вопрос прокуратуры, почему же 1,5 млн руб. не были отражены в декларации о доходах, он заявил, что у отделов кадров полиции возникло бы много вопросов по недооформленной сделке, поэтому он ее и не указал.

Вторым и третьим пунктами, по которым разгорелись споры в зале суда, стали договоры займов, по которым Тулин получал от коммерческих организаций деньги в долг на покупку Toyota Camry. Речь идет о приличных суммах (1 и 1,9 млн руб.), причем один из займов был беспроцентным. Поскольку деньги брались у ООО, а не у банков, прокуратура заподозрила коррупционную подоплеку.

"Эти деньги мне удалось получить, благодаря знакомым, работавшим в этих фирмах, — заявил в суде Алексей Тулин. — Сотрудники ФСБ проверяли оба займа и не нашли там следов каких-либо преступлений".

Оба договора с ООО также не были отражены в декларации о доходах бывшего сотрудника ГИБДД. Тулин объяснил это тем, что документы заполнял чуть ли не в последний день и в большой спешке, поэтому не стал "заморачиваться" и указывать займы у коммерческих структур.

Кировский районный суд отказал прокуратуре в удовлетворении иска к Алексею Тулину. Будет ли надзорное ведомство обжаловать это решение, пока не ясно.