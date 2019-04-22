Ныне подследственный майор ГИБДД Самары Тулин скрывал приобретение пяти автомобилей за 6,2 млн рублей

Прокурор Самары обратился с иском в суд о взыскании с ныне подследственного бывшего начальника отделения дорожной инспекции и организации движения ГИБДД УМВД России по городу Самаре в доход Российской Федерации 1,3 млн руб., об этом в понедельник, 22 апреля, сообщила пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как поясняют в надзорном ведомстве, подача иска стала следствием результатов проверки требований Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", проведенной прокуратурой города Самары.

"Проверкой установлено, что бывший начальник отделения дорожной инспекции и организации движения ГИБДД УМВД России по городу Самаре, занимавший должность до ноября 2018 г., в нарушение требований закона в справке о доходах и имуществе за 2016 г. не отразил сведения о приобретении пяти автомобилей, стоимость которых составляет 6,2 млн руб. и превышает его общий доход за последние три года на 4 млн руб., — сообщают в прокуратуре Самарской области. — В ходе проверки майором полиции не подтверждена законность получения доходов на приобретение автомашин в размере 1,3 млн рублей".

В связи с изложенным на основании ст. 17 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" прокурор города обратился с иском в суд о взыскании с бывшего полицейского в доход Российской Федерации 1,3 млн рублей.

По данным прокуратуры, сейчас исковое заявление находится на рассмотрении Кировского районного суда города Самары.

В прокуратуре так же уточнили, что бывший правоохранитель является фигурантом уголовного дела о взятке в виде 36 тонн щебня стоимостью 27 тыс. руб., полученной от сотрудника муниципального предприятия г. о. Самара "Трамвайно-троллейбусное управление" за попустительство по службе, выраженное в неприменении мер ответственности в случае выявления нарушений при выполнении ремонтных работ трамвайных путей, выходящих на дороги общего пользования.

Следствие по делу ведется СУ СК России по Самарской области.

Напомним, что майор Алексей Тулин сейчас находится под стражей. Срок ареста ему продлен до 10 мая. Уголовное дело в его отношении было возбуждено по материалам УФСБ России по Самарской области.