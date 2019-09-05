16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Работу ресторана "Фарфор" остановили на два месяца В Самаре масштабно отпразднуют День города На празднования Дня города в Самаре пустят дополнительный общественный транспорт Из-за займа 240 тыс. руб. самарец лишился дорогой иномарки В выходные исторический центр Самары будет перекрыт в честь празднования Дня города

Общество

На празднования Дня города в Самаре пустят дополнительный общественный транспорт

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 6 по 8 сентября в Самаре пройдет множество мероприятий, посвященных празднованию Дня города, и для удобства горожан общественного транспорта, проходящего через исторический центр, станет больше.

Как сообщает городской департамент транспорта, 6 сентября  вблизи пл. Славы, по ул. Молодогвардейская пойдут дополнительные автобусные маршруты№№ 24, 92; по ул. Самарская — №№ 2, 23, 41, 47, 46, 50, 207, 297; по ул. Галактионовская — трамвайные маршрутыов №№ 5, 20, 20к, 15, 22.

7 и 08 сентября вблизи площади им. Куйбышева, по ул. Галактионовская пустят дополнительные трамваи №№ 5, 20, 22; по ул. Красноармейская — №№ 1, 3, автобусы №№ 34, 207, 226; по ул. Самарская — автобусы №№ 2, 23, 41, 47, 50; по ул. Чапаевская — автобусы №№ 24, 92, 297.

Кроме того, после окончания фейерверка будет подан дополнительный подвижной состав - с 22:00  по ул. Самарская (остановка "Красноармейская) пойдут автобусы №№ 1, 2, 5д, 22, 23, 24, 34, 37, 41, 47, 50, 66, 67, 4, 92, 207, 297.

По ул. Красноармейская (остановка "Улица Галактионовская") — трамвайные маршруты №№ 1, 3; по ул. Галактионовская (остановка "Улица Красноармейская") — трамвайные маршруты №№ 5, 20, 22.

Эти маршруты охватывают все районы города, проходят по основным магистралям, а также через железнодорожный вокзал и автовокзал.

Гид потребителя

Фото на сайте

Более 50 тыс. человек посетили Фестиваль цветов в Самаре

Более 50 тыс. человек посетили Фестиваль цветов в Самаре

В Самаре отметили День российского флага

В Самаре отметили День российского флага

В Самаре пройдет День физкультурника

В Самаре пройдет День физкультурника

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6