На празднования Дня города в Самаре пустят дополнительный общественный транспорт

С 6 по 8 сентября в Самаре пройдет множество мероприятий, посвященных празднованию Дня города, и для удобства горожан общественного транспорта, проходящего через исторический центр, станет больше.

Как сообщает городской департамент транспорта, 6 сентября вблизи пл. Славы, по ул. Молодогвардейская пойдут дополнительные автобусные маршруты№№ 24, 92; по ул. Самарская — №№ 2, 23, 41, 47, 46, 50, 207, 297; по ул. Галактионовская — трамвайные маршрутыов №№ 5, 20, 20к, 15, 22.

7 и 08 сентября вблизи площади им. Куйбышева, по ул. Галактионовская пустят дополнительные трамваи №№ 5, 20, 22; по ул. Красноармейская — №№ 1, 3, автобусы №№ 34, 207, 226; по ул. Самарская — автобусы №№ 2, 23, 41, 47, 50; по ул. Чапаевская — автобусы №№ 24, 92, 297.

Кроме того, после окончания фейерверка будет подан дополнительный подвижной состав - с 22:00 по ул. Самарская (остановка "Красноармейская) пойдут автобусы №№ 1, 2, 5д, 22, 23, 24, 34, 37, 41, 47, 50, 66, 67, 4, 92, 207, 297.

По ул. Красноармейская (остановка "Улица Галактионовская") — трамвайные маршруты №№ 1, 3; по ул. Галактионовская (остановка "Улица Красноармейская") — трамвайные маршруты №№ 5, 20, 22.

Эти маршруты охватывают все районы города, проходят по основным магистралям, а также через железнодорожный вокзал и автовокзал.