В районе 19 км появится еще один дублер Московского шоссе

В районе 19 км Московского шоссе все же появится дорога дублер. Об этом в соцсети рассказал заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов.

В период первой реконструкции автомагистрали строительство дублера не состоялось. Сейчас, по информации местных жителей, дорогу в районе 19 км Московского шоссе отсыпали асфальтовой крошкой и укатали катками.

"Ликвидируем незаконный и опасный съезд с МШ на ул. Овражную. В качестве временной меры для жителей поселка сделали временную дорогу. А дублер состоится", — пояснил Андрей Спиридонов.