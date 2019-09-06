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Общество

В районе 19 км появится еще один дублер Московского шоссе

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В районе 19 км Московского шоссе все же появится дорога дублер. Об этом в соцсети рассказал заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов.

В период первой реконструкции автомагистрали строительство дублера не состоялось. Сейчас, по информации местных жителей, дорогу в районе 19 км Московского шоссе отсыпали асфальтовой крошкой и укатали катками.

"Ликвидируем незаконный и опасный съезд с МШ на ул. Овражную. В качестве временной меры для жителей поселка сделали временную дорогу. А дублер состоится", — пояснил Андрей Спиридонов.

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