В Самарской области в молочных продуктах найдена кишечная палочка

В Самарской испытательной лаборатории выявлена молочная и мясная продукции с несоответствиями по микробиологическим показателям, сообщает Управление Россельхознадзора по Самарской области.

За период с 20 по 30 августа 2019 г. сотрудниками отдела микробиологических и молекулярных исследований Самарской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ проведены исследования порядка 80 проб молока, молочной и мясной продукции, а также продукции растительного происхождения.

В ходе экспертизы в трех пробах молока было обнаружено превышение общей бактериальной обсемененности (КМАФАнМ) и наличие бактерий группы кишечной палочки. Бактерии группы кишечной палочки были также выявлены в образце ряженки и сыра. Кроме того, в мясе говядины и свинины специалисты установили превышение по показателю "КМАФАнМ".

Так образом, установлено несоответствие продуктов требованиям ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" и ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции".

Результаты проведенных исследований переданы в Управление Россельхознадзора по Самарской области для принятия соответствующих мер. По каждому случаю инспекторами Россельхознадзора будут проведены расследования для выяснения производителей некачественной продукции. О результатах будет сообщено дополнительно.