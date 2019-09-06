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Общество

В Самарской области в молочных продуктах найдена кишечная палочка

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской испытательной лаборатории выявлена молочная и мясная продукции с несоответствиями по микробиологическим показателям, сообщает Управление Россельхознадзора по Самарской области.

Фото: Управление Россельхознадзора по Самарской области

За период с 20 по 30 августа 2019 г. сотрудниками отдела микробиологических и молекулярных исследований Самарской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ проведены исследования порядка 80 проб молока, молочной и мясной продукции, а также продукции растительного происхождения.

В ходе экспертизы в трех пробах молока было обнаружено превышение общей бактериальной обсемененности (КМАФАнМ) и наличие бактерий группы кишечной палочки. Бактерии группы кишечной палочки были также выявлены в образце ряженки и сыра. Кроме того, в мясе говядины и свинины специалисты установили превышение по показателю "КМАФАнМ".

Так образом, установлено несоответствие продуктов требованиям ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" и ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции".

Результаты проведенных исследований переданы в Управление Россельхознадзора по Самарской области для принятия соответствующих мер. По каждому случаю инспекторами Россельхознадзора будут проведены расследования для выяснения производителей некачественной продукции. О результатах будет сообщено дополнительно.

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