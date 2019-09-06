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Общество

В 2020 г. в Самаре могут запустить электробусы

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2020 г. пассажиров общественного транспорта Самары начнут перевозить электробусы. Об этом в Twitter сообщает городской департамент транспорта.

В ведомстве уточняют, что такой транспорт должен появиться в рамках опытной эксплуатации.

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