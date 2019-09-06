В 2020 г. в Самаре могут запустить электробусы

В 2020 г. пассажиров общественного транспорта Самары начнут перевозить электробусы. Об этом в Twitter сообщает городской департамент транспорта.
В ведомстве уточняют, что такой транспорт должен появиться в рамках опытной эксплуатации.
В 2020 г. пассажиров общественного транспорта Самары начнут перевозить электробусы. Об этом в Twitter сообщает городской департамент транспорта.
В ведомстве уточняют, что такой транспорт должен появиться в рамках опытной эксплуатации.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.