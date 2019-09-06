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Музеи и выставки Культура

Парк "Россия — Моя история" покажет выставку фотографий по спектаклям театра "Грань"

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 10 сентября, в 12:00, в Года театра в России Исторический парк "Россия — Моя история" в партнерстве с театром-студией "Грань" откроет фотовыставку "Параллельное пространство" (12+) — по спектаклям "Корабль дураков" и "Король Лир", отмеченным театральной премией "Золотая маска".

Также состоится встреча с художественным руководителем театра-студии "Грань" Денисом Бокурадзе, артистами Сергеем Поздняковым, Юлией Бокурадзе, Василием Яровым, режиссером Виктором Трегубовым и актером театра на Таганке Филиппом Котовым.

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