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Общество

Жителям Самары презентуют Крымскую площадь и сквер им. Фадеева

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 7 сентября, в Самаре состоится открытие благоустроенных пространств — это станет подарком жителям ко Дню города, сообщает департамент информполитики администрации губернатора Самарской области.

В 11:00 горожанам презентуют обновленную Крымскую площадь (в границах ул. Урицкого, ул. Мечникова и пр. Карла Маркса). А в 12:00 — сквер Фадеева (территория вдоль пр. Ленина от ул. Первомайской до ул. Осипенко).

Пространства благоустроены в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" и федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".

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