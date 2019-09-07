Посвящение в студенты в Самаре пройдет в необычном формате

В субботу, 7 сентября, в 13:00, в Самаре на ул. Куйбышева, в границах ул. Красноармейской и ул. Венцека, стартует фестиваль студентов "Мы — будущее России".

Впервые фестиваль студентов прошел в 2018 г., по инициативе студенческой общественности. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал идею молодежи, и фестиваль стал традицией. В 2018 г. он состоялся на самарской набережной. В этот раз местом проведения станет ул. Куйбышева.

Изменения коснутся не только места проведения, но и программы. Главным событием праздника станет квест, по итогам которого пройдет посвящение первокурсников в студенты. Квест стартует сразу после церемонии открытия. Для участия в нем студентам необходимо зарегистрироваться в чат-боте, для этого достаточно написать сообщение в группе ВКонтакте. Система через мессенджер выдаст участникам задания, справиться с которыми можно будет, посетив площадки учебных заведений. Задача квеста — верно ответить на максимальное количество вопросов из предложенных 50. Главными призами для победителей станут iPhone 8, Apple Watch и наушники Beats.

С 13:00 до 18:00 будут работать порядка 50 тематических, конкурсных и выставочных площадок. Вузы и другие образовательные учреждения Самарской области презентуют инновационные разработки, познакомят гостей фестиваля с проектами студентов и их научными достижениями. Например, студенты Самарского национального исследовательского университета расскажут, как в быту можно применить современные научные разработки, представят гостям праздника летающую, а также интерактивную химическую лабораторию.

Кроме того, впервые в рамках студенческого праздника пройдет "интеллектуальный батл" Сайнс Слем, который состоится на площадке на ул. Некрасовской. На ней же в 17:20 выступит Барабанное шоу Drum Time из Санкт-Петербурга. На ул. Льва Толстого студенческие коллективы в рамках чемпионата "Голос" продемонстрируют вокальные данные. Кроме того, в развлекательной программе фестиваля — выступления стрит-бэндов из Самары, Казани, Москвы и Санкт-Петербурга.

Любителей спорта ждут на пересечении улиц Куйбышева и Красноармейской. Там в 13:15 стартует массовая зарядка, после которой гостей праздника ждет выступление от Федерации чирлидинга и футбольного фристайла.

Главная сцена фестиваля разместится в районе ул. Ленинградской. Там состоится торжественное открытие фестиваля.