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Общество

В Сызрани отметили день города

СЫЗРАНЬ. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В минувшие выходные в Сызрани прошли праздничные мероприятия, приуроченные к 336-летию города.

В субботу прошла большая праздничная программа "Яркий город" с выставками, конкурсами, праздничным концертом. В воскресенье концерты проходили в микрорайонах города. 

Ко Дню города приурочили открытие нового имени на городской доске почета — здесь появился портрет Героя России, летчика Дамира Юсупова, посадившего аварийный лайнер на кукурузном поле. Долгое время он жил и работал в Сызрани, где у него остались близкие родственники и друзья. На торжественной церемонии присутствовали родители Дамира Юсупова.

С поздравлением с Днем города обратился депутат Государственной думы Евгений Серпер.

Он отметил, что главная ценность и богатство Сызрани — люди: смелые, активные, трудолюбивые, целеустремленные, предприимчивые, доброжелательные, гостеприимные, искренне любящие свой родной город.

"Уверен, что при поддержке региональной власти, депутатов всех уровней и жителей мы сделаем Сызрань современным, привлекательным, цветущим городом. Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне, а любимой Сызрани — процветания и дальнейшего развития!", — поздравил депутат земляков.

Субботние мероприятия завершились концертом звезд российской эстрады на площади им. Ленина, гвоздем которого стало выступление Мити Фомина. После концерта горожане увидели праздничный фейерверк. В вечерне программе приняли участие около 10 тыс. человек.



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