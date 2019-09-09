В Сызрани отметили день города

В минувшие выходные в Сызрани прошли праздничные мероприятия, приуроченные к 336-летию города.

В субботу прошла большая праздничная программа "Яркий город" с выставками, конкурсами, праздничным концертом. В воскресенье концерты проходили в микрорайонах города.

Ко Дню города приурочили открытие нового имени на городской доске почета — здесь появился портрет Героя России, летчика Дамира Юсупова, посадившего аварийный лайнер на кукурузном поле. Долгое время он жил и работал в Сызрани, где у него остались близкие родственники и друзья. На торжественной церемонии присутствовали родители Дамира Юсупова.

С поздравлением с Днем города обратился депутат Государственной думы Евгений Серпер.

Он отметил, что главная ценность и богатство Сызрани — люди: смелые, активные, трудолюбивые, целеустремленные, предприимчивые, доброжелательные, гостеприимные, искренне любящие свой родной город.

"Уверен, что при поддержке региональной власти, депутатов всех уровней и жителей мы сделаем Сызрань современным, привлекательным, цветущим городом. Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне, а любимой Сызрани — процветания и дальнейшего развития!", — поздравил депутат земляков.

Субботние мероприятия завершились концертом звезд российской эстрады на площади им. Ленина, гвоздем которого стало выступление Мити Фомина. После концерта горожане увидели праздничный фейерверк. В вечерне программе приняли участие около 10 тыс. человек.





