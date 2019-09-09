В "Кошелев-проекте" отметили День танкиста

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В районе "Кошелев-проект" прошел торжественный митинг в честь столетия танковых войск. С 2014 года в "Крутых Ключах" существует традиция — в День танкиста устраивать праздничное мероприятие у монумента "Танку Т-34".

Фото: Фото предоставлено автором