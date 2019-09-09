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Общество

В "Кошелев-проекте" отметили День танкиста

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В районе "Кошелев-проект" прошел торжественный митинг в честь столетия танковых войск. С 2014 года в "Крутых Ключах" существует традиция — в День танкиста устраивать праздничное мероприятие у монумента "Танку Т-34".

Фото: Фото предоставлено автором

В этом году праздник посетили представители областной и городских организаций Советов ветеранов Вооруженных сил и правоохранительных органов Самарской области: генерал-майор Владимир Саркисян, генерал-майор Виктор Кузнецов, генерал-майор Николай Хохлунов, капитан первого ранга Николай Лукьянов, полковник Владимир Маслов, полковник Юрий Старожилов.

Гости праздника были в восторге от выступлений Игнатьевой Ангелины, Александра Головинова и воспитанников ДШИ № 6. Поразил всех присутствующих выпускник детского сада №1 Сергей Ильичев, который потрясающе прочел "Василия Текина". Организаторами мероприятия выступили директор Школы №7 Галина Путинцева, заведующая детским садом №1 Ирина Бурцева и директор УК "Авиакор-стандарт" Антон Ермолаев.

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