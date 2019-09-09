Джазовая вокалистка Мишель Уокер выступит в Самарской филармонии

В Самарской филармонии (ул. Фрунзе, 141) 25 сентября, в 19:00, выступит Мишель Уокер — нью-йоркская джазовая вокалистка (12+).

Вместе с ней выступит джаз-квартет Алексея Черемизова (Санкт-Петербург).

Мишель Уокер смешивает классические мелодические ходы и современные стилистические находки, поэтому ее композиции отличает легкость и хороший музыкальный вкус.

Творческий путь Мишель начала в начале 2000-х, ее дебютный альбом Slown down был номинирован Washington Area Musician Association как лучший дебютный альбом года и лучший независимый вокальный джазовый альбом. Она выступала вместе с Марком Мерфи и Ренэ Мари, Уинтоном Марсалисом и Крисом Ботти, Кенни Вашингтоном и многими другими.