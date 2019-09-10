Дмитрий Азаров раскритиковал Сергея Анташева за экологическую обстановку в Тольятти

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров раскритиковал главу Тольятти Сергея Анташева за экологическую ситуацию, сложившуюся в городе. Свои замечания в адрес градоначальника и его команды глава региона выразил в ходе оперативного совещания в понедельник, 9 сентября.

Заместитель начальника ГУ МЧС по Самарской области Александр Чуйков доложил, что 5 сентября жители пожаловались на резкий запах. По итогам химических анализов, проведённых "Приволжским УГМС", зафиксировано незначительное превышение аммиака.

"Поступают жалобы от жителей Тольятти о том, что тяжело дышать", — отметил Дмитрий Азаров. Глава города Сергей Анташев доложил, что замеры проб воздуха проводились мобильной лабораторией "Сибур Тольятти". В ближайшее время будет создана муниципальная — с привлечением средств крупных компаний".

В ответ глава Тольятти пояснил, что комплектация лаборатории согласована с предприятиями и утверждена. Контракт на приобретение необходимого оборудования планируется заключить до 1 октября этого года и в течение трех месяцев получить оснащение для лаборатории.

Дмитрий Азаров напомнил Сергею Анташеву, что задача оборудовать такую лабораторию была обозначена еще в прошлом году: "Мы еще в прошлом году проводили совещание по экологической ситуации, и с того момента муниципальная лаборатория до сих пор не запущена для проведения постоянного мониторинга — до сих пор нет оборудования!"

Губернатор поручил ускориться и вести ряд технических процессов параллельно, чтобы работать на опережение. "Если ваши сотрудники не могут так работать, меняйте управленческую команду", — обратился руководитель области к главе Автограда. "Сергей Александрович, если вам нужна была поддержка из областного бюджета, пришли бы и сказали об этом, мы бы эти средства нашли! Мне гораздо дороже здоровье людей, их настроение, самочувствие, их ощущение того, что власть заботится об экологической обстановке в городе! Если бы вы это на чашу весов положили, сразу с другим пониманием отнеслись бы к тому, с какой нужно действовать скоростью и с какой эффективностью", — подчеркнул Дмитрий Азаров и поручил Сергею Анташеву в кратчайшие сроки выполнить поставленную задачу.

Кроме того, глава региона предложил организовать встречу с руководителями крупнейших предприятий, которые работают на территории Тольятти, чтобы еще раз предметно обсудить вопросы по снижению нагрузки в пиковые периоды — в августе–сентябре и феврале–марте. В этом время компании могут реализовать свои инвестиционные программы по модернизации производства, снижая воздействие на окружающую среду.