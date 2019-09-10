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Суды Происшествия

Директора юридического агентства из Сызрани осудили за покушение на мошенничество

СЫЗРАНЬ. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступил в силу приговор Сызранского городского суда, вынесенный 61-летнему местному жителю Петру Шурасьеву. Его признали виновным в покушении на мошенничестве (ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства, сведения о возможной причастности директора ООО "Сызранское юридическое агентство" Петра Шурасьева к мошенническим действиям сотрудники ФСБ получили в августе 2018 года.

По версии следствия, мужчина узнал, что двух жителей города заподозрили в сбыте безакцизных табачных изделий, и обманул их. Он убедил жертв в том, что может помочь им сменить квалификацию преступления на менее тяжкую. Естественно, не бесплатно. Однако в реальности юрист не имел возможности выполнить обещанное.

31 августа 2018 г. Шурасьева задержали с поличным при получении 300 тыс. рублей. В отношении него возбудили уголовное дело.

16 августа 2019 г. суд признал его виновным и назначил два с половиной года лишения свободы условно с двухгодичным испытательным сроком.

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