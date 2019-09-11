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Гандбольная "Лада" обыграла столичный ЦСКА

ТОЛЬЯТТИ. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 10 сентября, в своем третьем матче предварительного этапа "Суперлиги Париматч — чемпионата России" в Тольятти гандбольная "Лада" обыграла столичный ЦСКА — 30:27 (16:12), сообщает пресс-служба автозаводчанок. Встреча команд прошла в тольяттинском УСК "Олимп".

Фото: "Лада" ГК

"Лада": Лагина (4/9=44%), Деревень (7/29=44%); Фомина — 3/2, Близнова — 4, Какмоля, Михайличенко — 10/1 (2 мин.), Шамановская — 1 (2 мин.), Никитина — 2 (4 мин.), Гайдук — 5/3, Решетникова — 2, Голубева, Щербак — 2, Барынина, Амельченко, Новоселова — 1.

ЦСКА: Массон (4/20=20%), Уткина (9/22=40%); Горшкова — 3, Я. Жилинскайте — 2 (2 мин.), Самойленко — 1, Горшенина — 8, Трухина, Богдашева, Ведехина — 4, Маркова — 2/2 (дисквалификация), В. Жилинскайте — 3/1, Чигиринова, Якобсен, Лубяная — 1, Ристовска — 3 (2 мин.).

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