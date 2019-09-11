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Суды Происшествия

Организатор нефтезавода в Шентале заплатит штраф за работу без лицензии

ШЕНТАЛА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступил в силу приговор Исаклинского райсуда, вынесенный 47-летнему Сергею Хмельницкому за предпринимательскую деятельность без лицензии (п. "б" ч. 2 ст. 171 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства, сведения о деятельности Хмельницкого их сотрудники получили во время оперативно-розыскных мероприятий.

"Установлено, что Хмельницкий с 4 июня по 10 июля 2018 г. на территории нефтеперерабатывающего производства ООО "Шугур" в с. Шентала организовал без оформления соответствующей лицензии деятельность объекта по переработке сырой нефти и производству из нее вторичных нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, мазут) с целью последующей реализации на АЗС", — сообщают в УФСБ России по Самарской области.

В августе 2018 г. следственный отдел областного УФСБ возбудил в отношении Хмельницкого уголовное дело о незаконном предпринимательстве. Исаклинский районный суд признал его виновным и приговорил к штрафу 200 тыс. рублей. Приговор вступил в силу.

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