Организатор нефтезавода в Шентале заплатит штраф за работу без лицензии

Вступил в силу приговор Исаклинского райсуда, вынесенный 47-летнему Сергею Хмельницкому за предпринимательскую деятельность без лицензии (п. "б" ч. 2 ст. 171 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства, сведения о деятельности Хмельницкого их сотрудники получили во время оперативно-розыскных мероприятий.

"Установлено, что Хмельницкий с 4 июня по 10 июля 2018 г. на территории нефтеперерабатывающего производства ООО "Шугур" в с. Шентала организовал без оформления соответствующей лицензии деятельность объекта по переработке сырой нефти и производству из нее вторичных нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, мазут) с целью последующей реализации на АЗС", — сообщают в УФСБ России по Самарской области.

В августе 2018 г. следственный отдел областного УФСБ возбудил в отношении Хмельницкого уголовное дело о незаконном предпринимательстве. Исаклинский районный суд признал его виновным и приговорил к штрафу 200 тыс. рублей. Приговор вступил в силу.



