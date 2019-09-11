Самарские волонтеры спасли детеныша косули

В Самаре волонтеры спасли подброшенного детеныша косули. Об этом рассказал портал "Открытые НКО".

Двухнедельного детеныша косули Оскара оставили возле забора зоогостиницы семьи Царевых. Волонтеры Екатерина и Александр забрали малыша на выкорм.

Сам олененок прийти не смог бы, он тогда весил меньше 2,5 кг и не стоял на ногах. Вероятно, охотники убили мать Оскара, а люди решили не оставлять малыша в беде.

Кормить косулю пришлось козьим молоком — только оно подходит малышам-оленятам. "С Оскаром изначально было достаточно легко, — рассказывает Екатерина, — потому что за пару месяцев до его появления мы выкормили 12 козлят, а выкорм косуль очень схож на этапе молочности".

Выпустить Оскара в природу нельзя. Он идет к людям и привык есть из человеческих рук. Сотрудники зоогостиницы пробовали найти ему новый дом, но не смогли.

"Я выезжала в разные учреждения, на месте знакомилась с условиями, изучала соседние леса, понимая, что в гон Оскар может сбежать, и оказаться жертвой охотников, — делится Екатерина. — Он уже не дикий и пойдет к людям, стоит только отпустить. А они жестоки, и я уверена, что долго в естественной среде он не проживет".

Сейчас косуля живет со щенками в небольшом загоне площадью примерно 10 кв. м. Оскар растет, и ему нужно больше пространства. Семья Царевых вместе с сотрудниками фонда помощи бездомным животным "Доброе сердце" собирают деньги на строительство забора для косули — волонтер готова отдать олененку половину огорода, но не может сама возвести необходимые преграды.

Оскар уже начал менять детскую шерсть с пятнами на взрослую, и готовится к зимовке. Екатерина вместе с мужем уже заготовили для него веники, осталось лишь построить забор.