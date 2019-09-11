Иван Ургант пошутил над выступлением Билана в Самаре

Телеведущий Иван Ургант пошутил над выступлением Димы Билана в Самаре на концерте в честь Дня города. Об этом сообщает sgpress.ru.

8 сентября многие зрители концерта заметили, что Дима Билан странно двигался на сцене, не попадал в ноты и забывал текст. На следующий день артист извинился в соцсетях и признался, что вышел на сцену нетрезвым.

Иван Ургант вспомнил и прошлогоднее выступление в Самаре актера Михаила Ефремова.

"Может, не люди виноваты. Раньше ни за Ефремовым, ни за Биланом такого не замечалось. Все дело в городе. Надо проверить эту информацию. Пока были только два случая. Но чтобы не провоцировать эту ситуацию, мы просим временно Григория Лепса и группу "Иванушки International" не выступать в Самаре", — пошутил Ургант.