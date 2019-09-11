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Общество

В Самаре ограничат движение из-за соревнований по триатлону

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 14 сентября, в связи с чемпионатом и первенством Самарской области по триатлону в Самаре временно ограничат движение.

Фото: администрация Самары

Ограничение будет действовать с 6:00 до 14:00 14 сентября на Волжском проспекте, от ул. Вилоновской до ул. Лесной; на ул. Лесной, от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали; а также на Северо-Восточной магистрали, от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.

Кроме того, на этих участках улиц с 18:00 13 сентября до 14:00 14 сентября будет запрещена остановка и стоянка.

Автобусы № 11, 61, 247, 261 с 6:00 до 14:00 14 сентября будут ходить по временной схеме.

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