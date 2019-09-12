Прокуратура добилась блокировки 33 сайтов, пропагандировавших "зацепинг"

Ленинский районный суд Самары по требованию Куйбышевской транспортной прокуратуры признал запрещенной к распространению в РФ информацию, размешенную на 33 интернет-ресурсах и пропагандирующую "зацепинг". Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Эти сайты заблокировал Роскомнадзор.

По данным надзорного ведомства, на 33 ресурсах пропагандировали рискованный и смертельно опасный способ передвижения — снаружи вагонов, в том числе на внешних элементах подвижного состава. Эти сайты нашли сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратуры. Доступ к ресурсам был свободным.

Запрещено распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. Проезд на железнодорожном транспорте в не приспособленных для этого местах является административным правонарушением.