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Суды Происшествия

Экс-директора областного ЕИРРЦ отправили в колонию

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд вынес приговор 56-летнему бывшему директору ГУП "ЕИРРЦ" Игорю Ионову. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Напомним, в 2014–2015 гг. директор областного ЕИРРЦ подписал фиктивный договор оказания услуг с ООО "Рекорд" на обновление программного обеспечения и установку новой программы на предприятии. Но фактически эту программу организации предложил установить безвозмездно программист, не имеющий отношения к ООО "Рекорд".

А в филиале Советского района программу запустили силами работников IT департамента самого учреждения, но работать на ней не смогли из-за необходимости доработки.

Директор подписал акты сдачи-приемки работ. По этим документам, сотрудники "Рекорда" якобы установили ПО в девяти районах города. В результате подрядчику перечислили около 6 млн рублей.

Суд назначил Ионову два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, с него взыскали ущерб. Приговор в законную силу не вступил.

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