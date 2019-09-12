Галерея "Виктория" и Третьяковка представят в Самаре "Гипперализм"

Галерея Виктория и Государственная Третьяковская галерея 19 сентября представят выставку "Гиперреализм. Когда реальность становится иллюзией".

В 2015 г. этот проект представили в Третьяковской галерее на Крымском Валу. С 19 сентября часть экспозиции можно будет увидеть в галерее "Виктория". На следующий день после открытия выставки в 19:00 куратор проекта Кирилл Светляков прочтет лекцию о советском и западном гиперреализме.

Вход на открытие бесплатный. В следующие дни билет будет стоить 200 руб., для льготников - 100 рублей.

Гиперреализм (или фотореализм) - направление в европейском и американском искусстве, которое формировалось с середины 1960-х годов как реакция на поп-арт и минимализм, чуть позже это направление возникло и в СССР. В качестве основы для создания новых "реалистических" произведений художники использовали фотографию. С развитием медиа, экранных технологий и распространением массовой печатной продукции эстетика фотоизображений подменяла так называемое натурное восприятие и стала своего рода "второй натурой".

В политическом контексте 1970-1980-х годов советский гиперреализм утвердился как стиль "холодной войны", которая не только расшатывала чувство реальности, но и заставляла усомниться в самом ее существовании. Тем более что реальность холодной войны" осознавалась сквозь призму масс-медиа.

Тема гиперреализма остается актуальной, поскольку на протяжении последних 20 лет "вторая" - виртуальная - реальность постепенно вытеснила "первую", и сейчас интересен тот период и те условия, когда "вторая" реальность только зарождалась и никто не осознавал ее в качестве естественной среды обитания. На выставке гиперреализма зрители получат возможность протестировать свое чувство реальности.