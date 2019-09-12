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Общество

Автобусы №№ 3, 5д, 11, 48д поедут по измененной схеме

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре автобусы маршрутов №№ 3, 5д, 11 и 48д временно изменят схему движения, сообщает пресс-служба мэрии города. Это связано с подключением к теплоснабжению двух новостроек в Самарском районе. Работы ведутся силами АО "ПТС" в районе дома №34 по ул. Самарской (между улицами Ленинградской и Венцека).

Согласно скорректированной схеме, с 20:00 13 сентября до 07:00 16 сентября автобусы указанных маршрутов проследуют по улицам Самарской, Ленинградской, Галактионовской в обоих направлениях.

Мэрия просит горожан с пониманием относиться к проведению работ и заблаговременно планировать маршрут следования. 

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