В субботу в Самаре пройдет очередной фестиваль уличной еды "Ярмарка вкусов"

В субботу, 14 сентября, в 12:00 в Самаре возле ТЦ "МЕГА" пройдет фестиваль уличной еды "Ярмарка вкусов". Гостей ждет яркий гастрономический праздник и множество сюрпризов.

Более 20 представителей самарского стрит-фуда познакомят всех желающих с кулинарными трендами, раскроют секреты избранных рецептов и представят свою популярную еду: барбекю, сочные бургеры, авторские хот-доги, горячую пиццу и супердесерты.

Участники фестиваля смогут примерить на себя роль настоящего гурмана, пройдя бесплатный курс в школе дегустатора, поучаствовать в семейной кулинарной эстафете, а также научиться готовить новые блюда на мастер-классах.

На специальной "Арбузной площадке" появятся угощения — 5 т сочных арбузов. Гости фестиваля смогут принять участие в арбузном боулинге, овладеть искусством карвинга на арбузах, сделать селфи в арбузной фотозоне.

Музыкальную программу фестиваля представят инди-команда "Ватерфолс" и кавер-группа "Милкшейк". Хедлайнером "Ярмарки вкусов" станет любимая самарцами группа "Борис Грим и Братья Грим".

Фестиваль организован при поддержке министерства промышленности и торговли Самарской области. В ходе праздника пройдет торжественная церемония вручения лучшим предприятиям по производству продуктов питания регионального знака "Самарский продукт".

Вход на мероприятия фестиваля свободный.