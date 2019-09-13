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Суды Происшествия

В Самаре осудили мужчину, нападавшего с молотком на пенсионерок

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд приговорил к 13 годам колонии 33-летнего мужчину, которого обвиняли в трех разбойных нападениях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Вечером 22 августа 2018 г. у домов № 145б, 143 и 117 на Московском шоссе он решил ограбить трех пенсионерок. Злоумышленник бил их молотком, в том числе по голове. Общая стоимость похищенного им составила 29 тыс. рублей.

На суде мужчина не признал вину.

В итоге ему назначили 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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