В Самаре осудили мужчину, нападавшего с молотком на пенсионерок

В Самаре суд приговорил к 13 годам колонии 33-летнего мужчину, которого обвиняли в трех разбойных нападениях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Вечером 22 августа 2018 г. у домов № 145б, 143 и 117 на Московском шоссе он решил ограбить трех пенсионерок. Злоумышленник бил их молотком, в том числе по голове. Общая стоимость похищенного им составила 29 тыс. рублей.

На суде мужчина не признал вину.

В итоге ему назначили 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.