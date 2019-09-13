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Суды Происшествия

Мужчину отправили в колонию за махинацию с трубами на 3 млн рублей

КРАСНЫЙ ЯР. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноярском районе суд рассмотрел уголовное дело мужчины, которого обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, он убедил приятеля — директора ООО "ТехноСамКом" заключить от имени организации договор ответственного хранения металлоизделий.

В 2016 г. фирма приняла на хранение свыше 60 т труб, которые злоумышленник в итоге вывез и продал, обманув сотрудников склада. Сумма причиненного ущерба — свыше 3 млн рублей.

Суд назначил мужчине четыре года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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