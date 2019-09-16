Суд рассмотрит дело гендиректора Нефтегорского ГПЗ и его посредников, обвиняемых в коммерческом подкупе

В понедельник, 16 сентября, стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении генерального директора АО "Нефтегорский газоперерабатывающий завод" Камиля Шишканова.

Он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), коммерческом подкупе, совершенном с вымогательством (ч. 3, 8 ст. 204 УК РФ). Второй фигурант дела - учредитель и финансовый директор ООО "СпецстройВолга" Неклеенко, обвиняемый в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и посредничестве в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 3 ст. 204.1 УК РФ). Суд также рассмотрит дело генерального директора ЗАО Группа компаний "РОСТ" Чеха, обвиняемого в посредничестве в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 3 ст. 204.1 УК РФ), об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в период с 2016 по 2018 гг. Шишканов незаконно получил частями от генерального директора ООО "СМП Волга" через посредников Неклеенко и Чеха коммерческий подкуп в виде денег размере почти 11,5 млн руб. за заключение договора между АО "НГПЗ" и ООО "СМП Волга" на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на сумму более 98 млн руб., а также последующее беспрепятственное подписание финансовых документов на перечисление денежных средств за выполненные работы.

В мае 2016 г. Шишканов незаконно получил от Неклеенко коммерческий подкуп в размере 2 млн. руб., а также от генерального директора ООО и представителя субподрядных организаций коммерческий подкуп в размере более 7,5 млн руб. за последующее беспрепятственное подписание финансовых документов по приемке выполненных работ и перечисление денежных средств за выполненные работы.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Железнодорожного района города Самары для рассмотрения по существу", — отметили в СУ СК РФ по Самарской области.