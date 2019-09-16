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Театр Культура

Театр "Колесо" откроет сезон спектаклем к 50-летию АвтоВАЗа

ТОЛЬЯТТИ. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В драматическом театре "Колесо" в Тольятти 19 сентября, в 19:00, XXXII сезон откроется знаковым спектаклем "Колёса" по пьесе Анны Батуриной. Постановка реализована в рамках 50-летия АвтоВАЗа.

Спектакль рассказывает простую историю о людях, построивших крупнейший автомобильный завод в Европе, чья жизнь связана с ВАЗом.

Новый театральный сезон обещает быть разножанровым: от фантасмагоричных комедий и водевилей, до классической драматургии. Тольяттинцы увидят сказку для взрослых по пьесе Жана Делля и Жеральда Сиблейраса "Да здравствует Бушон!", комедию Эдмона Ростана "Романтики", водевиль А. Арбузова "В этом милом старом доме" и драму М. Горького "Васса Железнова".

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