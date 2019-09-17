В соцучреждения Тольятти поставляли некачественное молоко

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Самарской области выявили в молоке, поставляемом в социальные учреждения Тольятти, присутствие растительного масла, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в ГБУ СО "Тольяттинский социальный приют для лиц без определенного места жительства" были отобраны пробы питьевого ультрапастеризованного молока — 2,5% марки "Молочный терем" и отправлены на анализы в ФГБУ "ЦНМВЛ". В результате в молоке производства ООО "Балпродукт" (г. Балаково Саратовской области) было обнаружено присутствие растительных масел, что является грубым нарушением. Молоко признано фальсификатом. Всего в учреждение было поставлено 36 литров некачественного продукта. Документы для принятия мер реагирования отправлены в Управление Россельхознадзора по Саратовской области.

В пробах молока (2,5% жирности), взятых в ГБУ СО "Тольяттинская станция переливания крови", обнаружено несоответствие по жирно-кислотному составу, то есть выявлены растительные масла и жиры на растительной основе. Поставщиком фальсификата является сызранское ООО "АТЛ ПЛЮС". Общая партия поставленного на станцию молока — 24 литра. Продукт признан фальсификатом.

В одном из медицинских предприятий Тольятти эксперты ведомства взяли пробы пастеризованного молока (2,5% и 3,2%) АО "Тольяттимолоко". В результате проведенных лабораторных исследований в продукте обнаружены растительные масла и жиры на растительной основе. Молоко не соответствует требованиям по жирно-кислотному составу, поэтому признано фальсификатом. Всего в больнице находилось 108 литров молока данной марки.

По двум последним случаям Управлением Россельхознадзора по Самарской области производителям молока даны предписания о прекращении действия декларации на производство данного вида продукции.