В центре Самары построят огромный тоннель для коммуникаций

Первая очередь реализации программы развития исторической части Самары потребует порядка 16 млрд руб. до 2024 года. Об этом на прошедшем 17 сентября комитете губдумы по строительству сообщил Олег Никитенко - генеральный директор ООО "Октогон", участвовашего в разработке "Плана мероприятий по наделению статусом исторического поселения части территории городского округа Самара".

По его словам, одним из источников финансирования может стать целевой кредит от Банка развития БРИКС, заявка на который подготовлена для подачи в федеральный Минфин.

Проектом, который может быть профинансирован банком и должен сделать исторический центр привлекательным для девелоперов в условиях ограничений на застройку, Никитенко считает строительство единого коммуникационного коллектора. Предлагается провести его по улицам Красноармейской, Куйбышева, Комсомольской, Водникова разместив в одном тоннеле длиной 3,7 км канализацию, теплосети, водопровод, оптоволокно и т.д.

Диаметр такого коллектора сопоставим с метро, а его строительство предполагает и благоустройство улиц над ним.

"Идея на федеральном уровне приветствуется, - отметил Никитиенко. - Разрешений на строительство в историческом центре все меньше. В любом случае без инженерного переоснащения он не будет развиваться. А центр недоинвестирован последние лет 50-60. Проблемы накапливались в связи с приоритетным развитием других частей города".

При этом он назвал тему строительства единого коллектора "некой предварительной историей", которую еще предстоит подробно прорабатывать.

Именно ул. Краснорамейская предварительно выбрана для первого этапа реализации программы развития исторического поселения в связи с "устойчивым желанием" властей модернизировать здесь инфраструктуру, пояснил архитектор, советник губернатора Виталий Стадников.

"Программа Банка развития БРИКС предполагает финансирование до $250 млн. Заявка подготовлена и весной может попасть на бюджетный комитет банка. Шанс ее одобрения велик", - заявил Виталий Стадников.

Он отметил, что строительство коллектора может снять порядка 20% нагрузки в части девелопмента и позволит снизить масштаб застройки при удовлетворительных финансовых показателях для инвесторов. Он назвал проект "вкладом публичной власти" в развитие исторического центра.

Еще одним вкладом может стать расселение около 300 ветхих и аварийных многоквартирных домов, которое уже есть в планах за счет федеральной программы.

"Историческая часть города занимает порядка 1,5% от общей части города. Но ей пользуется более 90% жителей Самары как рекреационной зоной, зоной отдыха. В последнее время она деградировала, в первую очередь из-за того, что не модернизировалась инженерная инфраструктура. Для понимания - здесь более 1100 выгребных ям. В последние пять лет 4000 человек уехали из этой части. Происходит обезлюживание территории", - обозначил Стадников проблему.

Он считает, что власти должны снять нагрузку с инвесторов, в противном случае расходы на инфраструктуру и расселение "вылезут" дополнительными этажами.

Статус исторического поселения также позволит снять часть ограничений, накладываемых охраняемыми объектами, и при этом сделать прозрачной инвестиционную деятельность, считает архитектор.

Потенциал строительства он оценивает в порядка 1,5 млн кв. м дополнительно к существующим в центре.

При этом предлагаемая граница исторического поселения, которую эксперты предлагали установить по ул. Полевой, после длительных консультаций была перенесена на улицы Чкалова и Маяковского.

Руководитель областного управления госохраны объектов культурного наследия Владимир Филипенко сообщил, что 800 объектов культурного наследия планируется расселить по федеральной программе ликвидации аварийного жилья, перевести в нежилой фонд и передать инвесторам под "современное использование.