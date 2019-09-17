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АвтоВАЗ создал лимитированную серию автомобилей

ТОЛЬЯТТИ. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АвтоВАЗ представляет лимитированную серию Lada #CLUB: ее отличительной особенностью является наличие новых оригинальных элементов внешнего и внутреннего дизайна, а также дополнительный набор оборудования, доступный ранее только в максимальных комплектациях, сообщает пресс-служба завода.

Фото: lada.ru

Так, на автомобилях серии будут размещены шильды ''#CLUB''; новая обивка сидений с вышитым названием серии с оранжевым хэштегом; двухцветные колесные диски специального дизайна; корпуса наружных зеркал черного цвета; датчики парковки и другое полезное оборудование.

Концепция #CLUB охватит три семейства Lada: Granta, XRAY и Largus. Все модели выполнены на базе доступной комплектации Comfort и включают в себя элементы топ-версий Luxe, которые будут предложены по специальной цене.

Granta #CLUB оснащается двумя вариантами двигателя — 1,6 л 87 л. с. и 1,6 л 106/98 л. с. Наиболее мощный мотор, помимо МКПП, может агрегатироваться с автоматической трансмиссией. В состав оборудования входят базовые опции комфорта комплектации Comfort, такие как обогрев сидений и кондиционер. Дополнительно из набора оборудования Luxe предусмотрены обогрев ветрового стекла и парктроник.

XRAY #CLUB оснащается тремя вариантами силового агрегата — 1,6 л МКПП, 1,8 л МКПП и 1,8 л АМТ. Специальное исполнение предусматривает такие опции как климат-контроль, обогрев ветрового стекла, датчики дождя и света, парктроник, глубокая тонировка стекол.

Largus #CLUB объединяет комфорт и практичность вместительного универсала. Автомобиль оснащается 106-сильным двигателем и МКПП. Особенности исполнения #CLUB — это парктроник, глубокая тонировка задних стекол.

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