Тольятти возглавил рейтинг городов, из которых бежит молодежь

Тольятти стал лидером рейтинга среди российских городов с наибольшим количеством молодых людей, готовых его покинуть в поисках лучшей жизни. Исследование миграционных потоков молодежи проводил Финансовый университет при правительстве РФ.

Респондентам в возрасте от 18 до 30 лет задавались два простых вопроса: "В ваших планах есть переезд в другой город в поисках лучшей жизни? Если да, то когда?" Согласно данным рейтинга, 55% опрошенных готовы покинуть Автоград в ближайшие семь лет. На втором месте списка оказался Омск, на третьем - Барнаул.

По мнению исследователей, отток молодежи вызывает недостаток высокооплачиваемых рабочих мест. А вот уезжать из комфортных городов, где имеются возможности для самореализации и повышения собственного благополучия, молодые специалисты не готовы. В первой тройке таких городов - Севастополь, Грозный и Краснодар.