Многодетная семья из Борского района стала участником конкурса ПФО

20-21 сентября в Саранске пройдет окружной конкурс "Успешная семья Приволжья". Самарскую область на конкурсе будет представлять семья Павла Вячеславовича и Светланы Игоревны Зайцевых из Борского района. Они воспитывают восьмерых детей, пятеро из которых - приемные.

В ходе итогового, окружного этапа конкурса победителей будут определять по следующим номинациям: "Родительская слава"; "Трудовая династия"; "Мама, папа, я - спортивная семья"; "Моя семья - мое богатство"; "Везде хорошо, но дома лучше"; "Мы - патриоты России"; "Доброе сердце"; "Грани творчества"; "Самая молодая семья"; "Интернациональная семья"; "Семейное дело".

В рамках конкурсных мероприятий семьи-участники представят "визитные карточки", отражающие их уникальность и оригинальность, традиции и достижения.

До того Зайцевы победили в региональном конкурсном отборе, где участвовали 24 семьи из муниципальных образований Самарской области.

Завершится конкурс праздничным концертом с участием лучших семей регионов Приволжского федерального округа.