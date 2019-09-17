16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Воспитанники детских домов региона примут участие в фестивале ПФО "Вернуть детство" Многодетная семья из Борского района стала участником конкурса ПФО Приставы объяснили, почему опечатали все точки сети "Фарфор" Тольятти возглавил рейтинг городов, из которых бежит молодежь В Белозерках появится новый детский сад на 140 мест

Общество

Многодетная семья из Борского района стала участником конкурса ПФО

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

20-21 сентября в Саранске пройдет окружной конкурс "Успешная семья Приволжья". Самарскую область на конкурсе будет представлять семья Павла Вячеславовича и Светланы Игоревны Зайцевых из Борского района. Они воспитывают восьмерых детей, пятеро из которых - приемные.

В ходе итогового, окружного этапа конкурса победителей будут определять по следующим номинациям: "Родительская слава"; "Трудовая династия"; "Мама, папа, я - спортивная семья"; "Моя семья - мое богатство"; "Везде хорошо, но дома лучше"; "Мы - патриоты России"; "Доброе сердце"; "Грани творчества"; "Самая молодая семья"; "Интернациональная семья"; "Семейное дело".

В рамках конкурсных мероприятий семьи-участники представят "визитные карточки", отражающие их уникальность и оригинальность, традиции и достижения.

До того Зайцевы победили в региональном конкурсном отборе, где участвовали 24 семьи из муниципальных образований Самарской области.

Завершится конкурс праздничным концертом с участием лучших семей регионов Приволжского федерального округа.

Основная цель конкурса ПФО "Успешная семья Приволжья" - поощрение семей, сохраняющих и развивающих традиции семейного воспитания, укрепление традиционных семейных и духовных ценностей.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре открылся it-форум #404fest

В Самаре открылся it-форум #404fest

Под Самарой прошла гонка на ретромотоциклах

Под Самарой прошла гонка на ретромотоциклах

Более 50 тыс. человек посетили Фестиваль цветов в Самаре

Более 50 тыс. человек посетили Фестиваль цветов в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6