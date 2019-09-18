В Доме архитектора откроется выставка Андрея Березина

В Самаре 20 сентября, в 18:00, в выставочном зале Доме архитектора откроется выставка самарского художника Андрея Березина "Что есть истина?" На ней будет представлено 30 его полотен.

Выставка Андрея Березина — приглашение к размышлению на тему осознания себя в окружающем мире через обращение к искусству и мифотворчеству. Художник вводит зрителя в контексты мировой культуры, задается вечными вопросами и предлагает современности вступить в диалог.

Смысловым ядром выставки стал цикл работ, тематически объединенных новым видением и интерпретацией образов и сюжетов мировой мифологии и фольклора. В основе работ — архетипы, пронизывающие мифологическую структуру европейских народов. Из глубины коллективного бессознательного выступают символы и сюжеты, воспроизводимые культурой в разных вариациях и по сей день. Художник выступает в качестве наблюдателя и ретранслятора этих образов, переводя их в язык живописи. В его работах предстают люди-типажи, увиденные и прочувствованные творческим воображением в пространстве реальной современной жизни. А воспроизведенные сюжеты являют собой отражение сознания, которое осмысляет и структурирует картину мира.

Представленные на выставке живописные полотна будут представлены впервые.

Выставка продлится с 20 сентября по 4 октября. Вход свободный. Время работы: Пн.-Пт. 10:00–17:00