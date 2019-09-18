В Самаре изъято 38 кг санкционного сыра

Должностными лицами Самарской таможни во взаимодействии с представителями Куйбышевской транспортной прокуратуры, Управления Россельхознадзора и Управления Роспотребнадзора по Самарской области изъято из торгового оборота 38,4 кг санкционных сыров из стран Европы.

Санкционная продукция была выявлена на территории Губернского рынка Самары в ходе проверочных мероприятий.

В результате проведенных таможенных осмотров помещений и территорий у двух индивидуальных предпринимателей были обнаружены сыры различных сортов производства Франции, Голландии, Германии, Италии, Финляндии, которые запрещены к ввозу на территорию Российской Федерации. Общий вес санкционных сыров составил 38,4 кг.

Помимо этого были обнаружены сыры без маркировки и наличия ветеринарно-сопроводительных документов, общий вес которых составил 21,4 кг.

Выявленная санкционная продукция была изъята из торгового оборота в установленном законом порядке.