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Экономика и бизнес

Самарская область - ключевой игрок на рынке инжиниринга страны

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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16-17 сентября Самарская область объединила ведущих федеральных экспертов, работающих в одной из самых перспективных и динамично растущих отраслей экономики - индустрии инжиниринга. На площадках тольяттинского технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" и ведущих вузов региона прошла Первая инжиниринговая конференция Самарской области.

Фото: Фото предоставлено автором

Активное участие в работе конференции принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Создание новых продуктов требует инновационных решений. Развитие инжиниринга в Самарской области сегодня выходит на передний план, поскольку этот рынок обладает значительным потенциалом роста и служит решением важнейших задач, стоящих перед регионом", - подчеркнул Дмитрий Игоревич.

К числу этих задач, безусловно, относится повышение инвестиционной привлекательности региона. Одним из ключевых институтов развития в этой сфере служит Агентство по привлечению инвестиций Самарской области, в июле 2019 года получившее статус специализированной организации, работающей с инвесторами в режиме "одного окна". По мнению исполнительного директора Агентства Сергея Никитина, проведение в Тольятти данного форума - это безусловное признание региона как одного из основных игроков на рынке инжиниринга.

Ключевые спикеры мероприятия отметили, что выбранный организаторами формат конференции стал первым не только в Самарской области, но и в стране.

Андрей Рудской, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, академик РАН:

- Сердце переполняется радостью и гордостью за Отечество, когда находишься здесь, в Самарской области, в центре промышленности и индустрии, в мозговом центре России. Я поздравляю нас всех с Первой инжиниринговой конференцией! Это наша победа, наш драйвер, наш старт.

Елена Романова, генеральный директор Академии Ростеха:

- У нас прекрасное сотрудничество с Самарской областью, сейчас задача - перейти на новый качественный уровень. Я хочу поблагодарить Дмитрия Игоревича Азарова за то, что он задал такой активный темп, очень хорошая динамика! А итогом этой работы должны быть те новые продукты, которые будут конкурировать не только на российском, но и на мировом рынке.

Замглавы Минпромторга России Александр Морозов призвал проводить форум на регулярной основе и приглашать к участию в нем другие субъекты РФ.

"К 2025 году будет сформирован огромный рынок инжиниринга. Министерству промышленности и торговли РФ необходимо не только поставить задачи инвесторам, но и вместе с крупнейшими вузами страны и инжиниринговыми площадками подготовить инфраструктуру и специалистов, которые будут способны предоставить инвесторам соответствующие качественные услуги", - сказал Александр Николаевич.

В числе важных событий конференции - подписание соглашений о сотрудничестве. Так, к консорциуму Научно-образовательного центра Самарской области присоединился Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Кроме того, соглашение подписали представители АНО "Институт регионального развития", управляющей компании Научно-образовательного центра Самарской области, и ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого". Стороны объединят свои усилия для реализации максимально взаимовыгодного взаимодействия в части организации исследований и разработок мирового уровня.

Далее работа конференции была продолжена в формате круглых столов и мастер-классов. Эксперты обсудили с участниками задачи инжиниринга в реализации национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт", а также ряд вопросов по внедрению передовых производственных технологий в автомобилестроении, в авиакосмическом машиностроении и двигателестроении. Также участники инжинирингового форума посетили лаборатории самарских вузов и подвели итоги конференции.

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- Самарский регион - уникальный промышленный и инновационный центр, и целевая работа, направленная на развитие инжиниринговых компетенций, - для нас важнейшая задача! Данному событию предшествовал целый комплекс мер, в которых участвовали не только городские и областные власти, но и региональное бизнес-сообщество. Огромное спасибо нашим партнерам и всем экспертам, работавшим на конференции!

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