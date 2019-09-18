В Самаре с юбилейным концертом выступит Марина Девятова

В самарском Окружном доме офицеров 16 октября с юбилейным концертом "20 лет вместе с вами" выступит певица Марина Девятова.

"Марину Девятову с любовью принимают в разных уголках мира. Ей рукоплескали залы Германии, Италии, Франции, Болгарии, Латвии, Эстонии, США, Южной Кореи, Китая, Лаоса, Вьетнама и Монголии. Она пела для королевы Великобритании Елизаветы II и всей ее королевской семьи. Каждый сольный концерт Марины — это праздник души: живое исполнение, красочное шоу, потрясающие музыканты. Всегда очень ярко и на одном дыхании!", — говорится в анонсе меропрития на koncertsamara.ru.

В 2019 г. Марина Девятова отмечает 20-летний юбилей творческой деятельности. 20 лет на профессиональной сцене вместе с неизменными партнерами по творческому цеху — шоу-балетом "ЯR-dance".

Марина признается, что ее плечами большой профессиональный опыт, в гастрольном чемодане кладезь из сокровищ русской народной культуры, а в сердце горячая любовь к народной песне и тому народу, что ее поет. И все это воплотится в юбилейной концертной программе "20 лет вместе с вами!"

Цена билетов от 800 до 3 тыс. рублей. Купить билет можно по ссылке: http://online.koncertsamara.ru/choose-seats/26794/0.