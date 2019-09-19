"НАШЕ Радио" в Самаре и Тольятти открывает концертный сезон

"НАШЕ Радио" в Самаре и Тольятти запустило конкурсы и розыгрыши билетов на концерты в эфире "БезОбедаШоу" и в официальных аккаунтах радиостанции в соцсетях, в том числе #ЕсенинЧелленж.

"Красным днём календаря в этом месяце выделите 20 сентября, — советуют на "НАШЕМ Радио", — ведь в этот день в 12:00 в эфире "БезОбедаШоу" в призах самые горячие билеты на концерты, в 15:00 в эфире будет группа "Мураками" прямо перед своим концертом, а в 19:00 начнётся КИНОВЕЧЕР, организованный радиостанцией ко дню памяти Сергея Бодрова".

Вечер будут вести ведущие "НАШЕ Радио Самара", и между просмотрами фильмов обещают интересный интерактив с подарками для слушателей.

Все подробности в группе НАШЕ Радио Вконтакте.