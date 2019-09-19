АвтоВАЗ остановил продажи Lada Largus из-за дефекта в топливной системе

АвтоВАЗ приостановил продажи 935 автомобилей Lada Largus, которые были собраны в период со 2 по 13 сентября 2019 г., из-за дефекта в топливной системе, пишет лада.онлайн со ссылкой на источник на заводе.

В связи с выявлением возможного несоответствия по течи топливных трубок установлена блокировка продаж партии автомобилей Lada Largus. До разработки методики устранения несоответствия и выполнения необходимых работ на конкретном автомобиле продажа не допускается.

На АвтоВАЗе эту информацию комментировать не стали.