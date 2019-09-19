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Общество

Начался опрос общественного мнения о реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 19 сентября, стартовал опрос общественного мнения о реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на территории Самарской области.

Опрос проводится в официальном сообществе нацпроекта в "ВКонтакте" — https://vk.com/bkadsamarob. Принять участие в опросе может любой пользователь социальной сети. Итоги голосования позволят определить, насколько жители Самарской области удовлетворены качеством ремонта автомобильных дорог в 2019 году.

Напомним, в 2019 году в рамках нацпроекта предусмотрен ремонт 104 участков дорог общей протяжённостью 257 км. В том числе 60 км в Самаре, 17 км в Тольятти и 180 км региональных трасс. На эти цели будет направлено 5,77 млрд рублей, из которых 3,26 млрд рублей — средства федерального бюджета.
Общая готовность работ в настоящее время составляет 75%. Завершен ремонт 59-ти участков автодорог, в том числе 43-х в Самаре общей протяженностью 41 км и 16-ти отрезков дорог регионального значения общей протяженностью 121,3 км.

До 2024 года в Самарской области в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планируется отремонтировать более 1400 км автомобильных дорог регионального и местного значения.

Общий объем финансирования нацпроекта в регионе составит 42,1 млрд руб., из которых 6,7 млрд руб. будут направлены из федерального бюджета и 35,5 млрд руб. — из бюджета Самарской области.

К концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной дорожной сети должен быть увеличен с 28,8% до 42,7%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации с 54,6% до 85%. Показателями также предусмотрено снижение в 2 раза количества мест концентрации ДТП и в 3,4 раза смертности на дорогах.

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