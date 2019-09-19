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Общество

В аэропорту Курумоч на несколько часов задерживается рейс Самара - Москва

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Куйбышевская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного 19 сентября в аэропорту Курумоч рейса Самара — Москва авиакомпании "Алроса". Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, вылет рейса был запланирован на 10:45, но из-за позднего прибытия воздушного судна его отложили до 19:45.

Этим рейсом должны вылететь 125 пассажиров, в том числе двое детей до 12 лет и один ребенок младше двух лет, а также транзитных 72 пассажира из города Мирный.

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