В регионе перекрыт суточный максимум количества осадков

В четверг, 19 сентября, в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков, сообщает "Приволжское УГМС".

Больше всего осадков выпало в Клявлино — 25,9 мм. Этот показатель побил прошлогодний рекорд на 13,4 мм. Чуть меньше дождя пролилось в Новодевичьем — 23,7 мм. Синоптики зафиксировали превышение максимума 1987 г. на 8,4 мм. В Челно-Вершинах за минувшие сутки выпало 23,5 мм осадков, что на 13,3 мм больше, чем в 1988 году. В Тольятти перекрыт рекорд 1970 г. — 21,6 мм против 13,9 мм. Самый маленький отрыв в Кинель-Черкассах. Там выпало 16,9 мм осадков, что на 4,6 мм больше, чем в 1988 году. А в Серноводске показатель в 16,7 мм побил рекорд 1988 г. на 6,3 мм.