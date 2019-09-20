Проект застройки 22 участков в Студеном овраге вновь не прошел публичные слушания

Предложение бизнесмена Александра Громова о смене статуса 22 участков общей площадью свыше 11,5 тыс. кв. м в 12-м квартале Пригородного лесничества Самарского лесхоза с зоны Р-4 (зона особо охраняемых природных территорий) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) вновь не нашло поддержки на публичных слушаниях. Соответствующее заключение опубликовано на сайте мэрии Самары.

Напомним, Александр Громов, владеющий строительной компанией "Стройиндустрия", уже несколько лет пытается вывести участки из зеленой зоны. В конце мая 2015 г. мэрия отклонила заявку бизнесмена, который пытался перевести 14,5 тыс. кв. м территории в 12-м квартале Пригородного лесничества Самарского лесхоза из зон Ж-1 и Р-4 в Ж-2 (малоэтажная смешанная жилая застройка). ООО "УК "Стройиндустрия", совладельцем которого выступает Александр Громов, планировало возводить там многоквартирное жилье. Тогда в компании утверждали, что участки не заходят в лесную зону, тем не менее на публичных слушаниях проект не поддержали.

В конце февраля 2019 г. Александр Громов снова вышел на публичные слушания с предложением по смене зонирования 22 участков общей площадью 11,5 тыс. кв. м, находящихся, согласно данным ЕГРН, у него в собственности. Неподалеку расположен построенный компанией ООО "СДЦ-Строй" жилой комплекс "Лесная Поляна", но в границы земель Громова он не попадает.

Территориально участки расположены в Кировском районе Самары, в южной части Студеного оврага и природного лесопарка "Дубки", но относятся к 12-му кварталу Пригородного лесничества Самарского лесхоза. Согласно спутниковой карте, часть из них принадлежит зеленой зоне, часть расположена на неких лесных прогалинах или проездах. По данным муниципального геопортала, часть территории относится к зоне Р-4 (особо охраняемые природные территории), часть к Ж-1 (застройка индивидуальными жилыми домами). Эти участки Александр Громов как раз и планирует перевести из Р-4 в Ж-1.

Согласно заключению о результатах публичных слушаний от 10 сентября 2019 г. в просьбе бизнесмену вновь рекомендовано отказать.