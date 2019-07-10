В Самаре пройдут публичные слушания по вопросу застройки 22 земельных участков в Студеном овраге

Жители областной столицы с 9 июля по 12 сентября смогут выразить свое мнение по вопросу смены статуса 22 участков общей площадью свыше 11,5 тыс. кв. м в 12-м квартале Пригородного лесничества Самарского лесхоза с зоны Р-4 (зона особо охраняемых природных территорий) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами). Постановление о проведении публичных слушаний опубликовано на сайте мэрии города.

Напомним, бизнесмен Александр Громов, владеющий строительной компанией "Стройиндустрия", уже несколько лет пытается вывести участки из зеленой зоны. В конце мая 2015 г. мэрия отклонила заявку бизнесмена, который пытался перевести 14,5 тыс. кв. м территории в 12-м квартале Пригородного лесничества Самарского лесхоза из зон Ж-1 и Р-4 в Ж-2 (малоэтажная смешанная жилая застройка). Там ООО "УК "Стройиндустрия", совладельцем которого выступает Александр Громов, планировало возводить многоквартирное жилье. Тогда в компании утверждали, что участки не заходят в лесную зону, тем не менее на публичных слушаниях проект не поддержали.

В конце февраля 2019 г. Александр Громов снова вышел на публичные слушания с предложением по смене зонирования 22 участков общей площадью 11,5 тыс. кв. м, находящихся, согласно данным ЕГРН, у него в собственности. Неподалеку расположен построенный компанией ООО "СДЦ-Строй" жилой комплекс "Лесная Поляна", но он в границы земель Громова не попадает.

Территориально участки расположены в Кировском районе Самары, в южной части Студеного оврага и природного лесопарка "Дубки", но относятся к 12-му кварталу Пригородного лесничества Самарского лесхоза. Согласно спутниковой карте, часть из них принадлежит зеленой зоне, часть расположена на неких лесных прогалинах или проездах. По данным муниципального геопортала, часть территории относится к зоне Р-4 (особо охраняемые природные территории), часть к Ж-1 (застройка индивидуальными жилыми домами). Эти участки Александр Громов как раз и планирует перевести из Р-4 в Ж-1.