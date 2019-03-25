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"Стройиндустрия" пытается подвести под застройку почти 15 тыс. кв. м в Студеном овраге

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самарский бизнесмен Александр Громов, владеющий строительной компанией "Стройиндустрия", вышел на публичные слушания с инициативой по смене зонирования для 22 земельных участков, частично расположенных в зоне особо охраняемых природных территорий в Кировском районе Самары, пишет "Самарское обозрение".

По информации издания, попытки Александра Громова вывести участки в Студеном овраге из зеленой зоны начались еще несколько лет назад. В конце мая 2015 г. мэрия отклонила заявку бизнесмена, который пытался перевести 14,5 тыс. кв. м территории в 12-м квартале Пригородного лесничества Самарского лесхоза из зон Ж-1 (индивидуальная жилая застройка) и Р-4 (особо охраняемые природные территории) в Ж-2 (малоэтажная смешанная жилая застройка). Там ООО "УК "Стройиндустрия", совладельцем которого выступает Александр Громов, планировало возводить многоквартирное жилье. Тогда в компании утверждали, что участки не заходят в лесную зону, тем не менее на публичных слушаниях проект не поддержали.

Но в том же 2015 г. "Стройиндустрия" анонсировала проект застройки уже в другом месте, но также вблизи от Волги и самарских городских лесов — на 6-й просеке в Промышленном районе Самары. Там компания построила четырехэтажный ЖК "Рассвет-Премиум" на 51 квартиру и 41 машино-место. В 2017 г. комплекс получил от министерства строительства Самарской области разрешение на ввод в эксплуатацию.

По всей видимости, теперь, завершив работу над предыдущим проектом, компания вернулась к идее застройки в Студеном овраге. В конце февраля 2019 г. Александр Громов снова вышел на публичные слушания с предложением по смене зонирования 22 участков общей площадью 11,5 тыс. кв. м, находящихся, согласно данным ЕГРН, у него в собственности. Неподалеку расположен построенный компанией ООО "СДЦ-Строй" жилой комплекс "Лесная Поляна", но он в границы земель Громова не попадает.

Территориально участки расположены в Кировском районе Самары, в южной части Студеного оврага и природного лесопарка "Дубки", но относятся к 12-му кварталу Пригородного лесничества Самарского лесхоза. Согласно спутниковой карте, часть из них принадлежит зеленой зоне, часть расположена на неких лесных прогалинах или проездах. По данным муниципального геопортала, часть территории относится к зоне Р-4 (особо охраняемые природные территории), часть к Ж-1 (застройка индивидуальными жилыми домами). Эти участки Александр Громов как раз и планирует перевести из Р-4 в Ж-1.

Экспозиция по этому и другим предложениям, выдвинутым на публичные слушания, выставлена в департаменте градостроительства Самары с 27 февраля по 23 апреля 2019 года. Сами слушания проходят в три этапа: 11 и 25 марта, 8 апреля. Участвовать в них, согласно оповещению о начале публичных слушаний, могут граждане, постоянно проживающие на территории, о которой идет речь, либо имеющие там в собственности объекты капитального строительства.

Эксперты считают, что шансов у бизнесмена получить разрешение на смену зонирования участков немного. "Здесь важен первый отказ мэрии, вынесенный в 2015 году. Если мотивация для отказа не отпала, то и на новых слушаниях власти снова откажут в переводе участков из зеленой зоны — неважно, переводят их в Ж-1, Ж-2 или любое другое зонирование, — поясняет адвокат Самарской областной коллегии адвокатов Вахтанг Арзиани. — Но если участки действительно заходят в лесную зону, не исключено, что мэрия и вовсе не может распоряжаться этой территорией. Еще не завершена процедура передачи полномочий по распоряжению городскими лесами, но эта процедура живет сама по себе, а слушания сами по себе, они не связаны. Поэтому все зависит от того, может ли мэрия распоряжаться землей. В противном случае проблему может решить только министерство лесного хозяйства".

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