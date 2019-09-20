Депутат отрадненской думы стал фигурантом уголовного дела о коммерческом подкупе

Руководитель СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело о коммерческом подкупе в крупном размере (п. "в" ч. 3 ст. 204 УК РФ) в отношении депутата городской думы Отрадного, индивидуального предпринимателя Валерия Кириченко. Об этом сообщили в следственном ведомстве.

По версии следствия, в 2018 г. Кириченко договорился с директором ООО, что тот за деньги поучаствует в электронном аукционе, но без намерения выиграть. Это нужно было для ограничения количества участников и создания видимости конкуренции. Победить же на аукционе планировал и стал сам Кириченко.

После заключения контракта депутат через подконтрольные организации, перечислил на расчетный счет проигравшего на аукционе ООО 700 тыс. рублей.

"Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — сообщили в областном СУ СК.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники областного полицейского главка.