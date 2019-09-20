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Общество

Павел Покровский: В развитии дошкольного образования есть серьезные подвижки

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В регионе представлена новая стратегия развития. Основные тезисы документа 17 сентября представили губернатор Дмитрий Азаров и первый вице-губернатор — председатель правительства области Виктор Кудряшов.

Корректировки стратегии связаны с теми акцентами, которые поставили жители губернии в ходе общественных обсуждений. Напомним, в адрес правительства области поступило более 900 тыс предложений относительно будущего региона.

По мнению зампредседателя общественной палаты Павла Покровского, особенно показательны поправки в части строительства школьных и дошкольных учреждений.

"В той же Самаре проблема с наличием мест в детских садах является одной из самых актуальных. К счастью, в этом вопросе уже есть серьезные подвижки, и это показатель того, что губернатор и правительство понимают чаяния жителей, — отметил Покровский. — Обеспечение детей успешным стартом их жизни — это как раз тот подход, который гарантирует наше "счастливое завтра".

 

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