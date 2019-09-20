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Общество

Оксана Ковнер: Важно, что стратегия включает вопросы по сохранению окружающей среды

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область на этой неделе получила обновленную стратегию развития до 2030 года. 17 сентября на расширенном заседании кабинета министров и Совета при губернаторе по вопросам стратегического развития региона ее представил глава региона Дмитрий Азаров.

Свой комментарий по поводу регионального документа дала кандидат биологических наук, руководитель компании "Волжский осетр" Оксана Ковнер.

"Для меня, как эколога, особенно важно, что стратегия включает вопросы по сохранению окружающей среды. В частности, большое внимание уделяется обращению с твердыми коммунальными отходами. На сегодняшней день в регионе созданы новые центры сортировки мусора, и поставлена задача довести долю перерабатываемых отходов до 100%. Нельзя не отметить, что в области увеличивается число очистных сооружений — сегодня их 27. Это позволяет обеспечить 89,6% населения региона чистой водой и создает основу экологического благополучия губернии", — считает она.

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