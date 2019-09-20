Дмитрий Лисица: Я увидел прочную связь стратегии развития региона и национальных проектов

Главный врач Волжской ЦРБ Дмитрий Лисица поделился мнением о новой стратегии развития региона. Документ был представлен 17 сентября в рамках расширенного заседания областного правительства и Совета при губернаторе области.

"Я увидел прочную связь стратегии развития региона и национальных проектов, которые инициировал президент страны Владимир Путин. Основная их цель и задача — увеличение продолжительности жизни населения, и борьба с теми факторами, которые ее сокращают. Это прежде всего сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Так, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" будет открыто 19 центров амбулаторно-онкологической помощи. Важно, что современные технологии лечения внедряются не только в специализированных учреждениях, но и в обычных поликлиниках. Именно первичному звену принадлежит ключевая роль в выявлении и предупреждении развития этих заболеваний", — рассказал главврач.